Прокуратура проверит историю с пострадавшей девочкой на площадке в Старом Осколе

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Прокуратура проверит историю, произошедшую в Старом Осколе. 15 мая на новой детской площадке пострадала 10-летняя девочка: на неё упала металлическая секция ограждения.
В надзорном ведомстве сообщили, что дадут оценку исполнения законодательства о муниципальной собственности, при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Помимо этого, прокуроры проверят порядок оказания медицинской помощи и исполнение родительских обязанностей.
Напомним, что ребёнок получил компрессионный перелом седьмого позвонка грудного отдела. В данный момент девочка проходит реабилитацию. Что касается самой площадки, местные власти организовали ремонтные работы и пообещали устранить проблему.