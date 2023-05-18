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Прокуратура проверит историю с пострадавшей девочкой на площадке в Старом Осколе

18 мая 2023, 10:39
Фото: 9 Канал
На новой детской площадке на 10-летнюю девочку упала металлическая секция ограждения. Прокуратура проверит условия эксплуатации объекта, а также исполнение родительских обязанностей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура проверит историю, произошедшую в Старом Осколе. 15 мая на новой детской площадке пострадала 10-летняя девочка: на неё упала металлическая секция ограждения.

В надзорном ведомстве сообщили, что дадут оценку исполнения законодательства о муниципальной собственности, при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Помимо этого, прокуроры проверят порядок оказания медицинской помощи и исполнение родительских обязанностей.

Напомним, что ребёнок получил компрессионный перелом седьмого позвонка грудного отдела. В данный момент девочка проходит реабилитацию. Что касается самой площадки, местные власти организовали ремонтные работы и пообещали устранить проблему.

Стали известны подробности ЧП на детской площадке в Старом Осколе
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#Тая Некрасова#Детская площадка#Травма#Ребёнок#Девочка#Происшествия#Новости Старого Оскола#Прокуратура#Проверка#Белгородская область#Старый Оскол
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