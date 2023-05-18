Прокуратура проверит историю с пострадавшей девочкой на площадке в Старом Осколе

В надзорном ведомстве сообщили, что дадут оценку исполнения законодательства о муниципальной собственности, при размещении, содержании и эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Помимо этого, прокуроры проверят порядок оказания медицинской помощи и исполнение родительских обязанностей.