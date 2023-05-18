Прибыль белгородской гостиницы «Патриот» выросла в сотни раз из-за потока беженцев

В 2022 году прибыль от продаж гостиницы «Патриот» при ДОСААФ выросла на 609% — до 12,5 млн рублей. Так, в позапрошлом году гостиница отчиталась о прибыли в 1,7 млн рублей. Выручка же составила 28,2 млн рублей.