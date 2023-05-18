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Прибыль белгородской гостиницы «Патриот» выросла в сотни раз из-за потока беженцев

18 мая 2023, 07:16
Фото: 1MI
Гостиница, архивное фото
Ежегодно отчитывающаяся о прибыли в тысячу рублей белгородская гостиница «Патриот» поделилась информацией о доходах в 2022 году. Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, в год начала спецоперации валовая прибыль гостиницы выросла на 600%.

В 2022 году прибыль от продаж гостиницы «Патриот» при ДОСААФ выросла на 609% — до 12,5 млн рублей. Так, в позапрошлом году гостиница отчиталась о прибыли в 1,7 млн рублей. Выручка же составила 28,2 млн рублей.

Чистая же прибыль «Патриота» составила за 2022 год 8,5 млн рублей. Показательно, что до этого с 2017 года гостиница ежегодно отчитывалась о чистой прибыли всего лишь в одну тысячу рублей.

Отметим, что в 2022 году в гостинице расселили беженцев и вынужденных переселенцев. Так, согласно контракту на госзакупках, одни сутки в гостинице «Патриот» стоили 900 рублей, зарезервировали же по итогам 2081 ночь.

Гостиница «Патриот» работает в Белгороде с 1992 года. Руководитель — Иван Акиншин, а бенефициар — Александр Ахтырский, член Общественной палаты Белгородской области и руководитель регионального отделения ДОСААФ. В 2021 году чистая прибыль компании составила 1000 рублей, а выручка от продажи превысила 12 млн рублей.

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#Артем Черненко#Гостиница#Патриот#Белгородские переселенцы#Прибыль#Общество#Белгородский бизнес#Эксклюзив#Белгород
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