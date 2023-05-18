Прибыль белгородской гостиницы «Патриот» выросла в сотни раз из-за потока беженцев

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В 2022 году прибыль от продаж гостиницы «Патриот» при ДОСААФ выросла на 609% — до 12,5 млн рублей. Так, в позапрошлом году гостиница отчиталась о прибыли в 1,7 млн рублей. Выручка же составила 28,2 млн рублей.
Чистая же прибыль «Патриота» составила за 2022 год 8,5 млн рублей. Показательно, что до этого с 2017 года гостиница ежегодно отчитывалась о чистой прибыли всего лишь в одну тысячу рублей.
Отметим, что в 2022 году в гостинице расселили беженцев и вынужденных переселенцев. Так, согласно контракту на госзакупках, одни сутки в гостинице «Патриот» стоили 900 рублей, зарезервировали же по итогам 2081 ночь.
Гостиница «Патриот» работает в Белгороде с 1992 года. Руководитель — Иван Акиншин, а бенефициар — Александр Ахтырский, член Общественной палаты Белгородской области и руководитель регионального отделения ДОСААФ. В 2021 году чистая прибыль компании составила 1000 рублей, а выручка от продажи превысила 12 млн рублей.