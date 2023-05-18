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Последствия обстрела, чиновник-доброволец и увольнение главного ветврача: итоги дня

18 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
В белгородском селе из-за обстрела повреждения получили сети газо- и электроснабжения, замминистра ЖКХ региона решил отправиться на СВО в качестве добровольца, а глава управления ветеринарии покинул пост.

Обстрел села

18 мая ВСУ обстреляли село Дроновка в Грайворонском городском округе. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки на населённый пункт. Среди мирных жителей пострадавших нет, но есть разрушения.

Повреждения получили сети газо- и электроснабжения. На месте работали аварийные службы. Они устраняли последствия обстрела. Рассылка от РСЧС об обстреле пришла в районе 13:50.

Гладков рассказал о последствиях обстрела Дроновки в Белгородской области
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Чиновник-доброволец

Замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин уходит добровольцем в зону СВО. Чиновник решил уволиться по собственному желанию. Заявление он отнёс губернатору Вячеславу Гладкову утром 18 мая.

Чиновник из белгородского правительства решил уйти добровольцем на СВО
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Очередное увольнение

Управление ветеринарии Белгородской области осталось без руководителя. Артём Медведев покинул пост главы ведомства. Изменения актуальны с 17 мая.

Медведев получил должность в мае прошлого года. До этого он был замначальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора в управлении Россельхознадзора.

Врио главного ветврача региона назначили Дмитрия Кравцова. В ведомстве он работал замначальника по ветеринарным вопросам.

Артём Медведев покинул пост начальника управления ветеринарии Белгородской области
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