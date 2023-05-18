Последствия обстрела, чиновник-доброволец и увольнение главного ветврача: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
18 мая ВСУ обстреляли село Дроновка в Грайворонском городском округе. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атаки на населённый пункт. Среди мирных жителей пострадавших нет, но есть разрушения.
Повреждения получили сети газо- и электроснабжения. На месте работали аварийные службы. Они устраняли последствия обстрела. Рассылка от РСЧС об обстреле пришла в районе 13:50.
Замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин уходит добровольцем в зону СВО. Чиновник решил уволиться по собственному желанию. Заявление он отнёс губернатору Вячеславу Гладкову утром 18 мая.
Управление ветеринарии Белгородской области осталось без руководителя. Артём Медведев покинул пост главы ведомства. Изменения актуальны с 17 мая.
Медведев получил должность в мае прошлого года. До этого он был замначальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора в управлении Россельхознадзора.
Врио главного ветврача региона назначили Дмитрия Кравцова. В ведомстве он работал замначальника по ветеринарным вопросам.