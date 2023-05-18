Двое белгородцев погибли в огороде во время обстрела

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
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Updated Сегодня, 16:53
Около шести вечера 18 мая село Нижнее Берёзово-Второе в Шебекинском округе попало под обстрел. Местные жители начали получать СМС-уведомления от МЧС с просьбой спуститься в укрытия, но это спасло не всех.
Огонь застал шебекинцев в огороде когда те сажали картофель. Двое мирных жителей погибли на месте — мужчина и женщина. Ещё одного мужчину в настоящий момент доставляют в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое.
Ранее глава Шебекинского округа Владимир Жданов просил жителей муниципалитета воздержаться от посещения огородов и дач в целях своей безопасности.