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Двое белгородцев погибли в огороде во время обстрела

18 мая 2023, 16:32
Фото: Bel.ru
Они сажали картофель на территории своих домовладений. Ещё один житель тяжело ранен. Несчастье произошло в Шебекинском округе вечером 18 мая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Около шести вечера 18 мая село Нижнее Берёзово-Второе в Шебекинском округе попало под обстрел. Местные жители начали получать СМС-уведомления от МЧС с просьбой спуститься в укрытия, но это спасло не всех.

Огонь застал шебекинцев в огороде когда те сажали картофель. Двое мирных жителей погибли на месте — мужчина и женщина. Ещё одного мужчину в настоящий момент доставляют в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое.

Ранее глава Шебекинского округа Владимир Жданов просил жителей муниципалитета воздержаться от посещения огородов и дач в целях своей безопасности.

Жителей Шебекино попросили не выходить на огороды в целях безопасности
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