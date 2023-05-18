Под Старым Осколом образовалась огромная воронка после взрыва

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
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Updated Сегодня, 19:49
Белгородская область вечером 18 мая стала громкой на происшествия, связанные со спецоперацией.
Около семи часов вечера в старооскольском селе Шаталовка прогремел взрыв, после чего в лесополосе обнаружили огромную воронку 5×15 метров с осколками. По информации главы региона, никто не пострадал. На месте в настоящий момент работают оперативные службы.
В это же время над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Предварительно, обошлось без разрушений. Мы ранее писали, что над Белгородом было громко. А в небе в это время белгородцы видели совсем непраздничный «салют».