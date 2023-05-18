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Под Старым Осколом образовалась огромная воронка после взрыва

18 мая 2023, 19:37
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Это произошло в одно время с работой ПВО в Белгородском районе. Никто не пострадал. О происшествии вечером 18 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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СВО

Белгородская область вечером 18 мая стала громкой на происшествия, связанные со спецоперацией.

Около семи часов вечера в старооскольском селе Шаталовка прогремел взрыв, после чего в лесополосе обнаружили огромную воронку 5×15 метров с осколками. По информации главы региона, никто не пострадал. На месте в настоящий момент работают оперативные службы.

В это же время над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Предварительно, обошлось без разрушений. Мы ранее писали, что над Белгородом было громко. А в небе в это время белгородцы видели совсем непраздничный «салют».

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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#Кристина Семенчук#Происшествия#СВО#Вячеслав Гладков#Старооскольский горокруг#Воронка#Взрыв#Система ПВО#Осколки
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