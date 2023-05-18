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Ожоги и ранения: в каком состоянии находится пострадавший при обстреле белгородец

18 мая 2023, 18:10
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Белгородец получил ожоги большей части тела при обстреле

Вечером 18 мая ВСУ под атаку ВСУ попал Шебекинский округ. Двое мирных жителей погибли, ещё один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Село Нижнее берёзово-Второе в Шебекинском округе атаковали из «Градов». Последствия обстрела для местного населения стали серьёзными. Погибли двое мирных жителей, ещё один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Врачи сейчас борются за его жизнь.

У мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. Он находился в своём огороде и сажал картофель, когда начался обстрел. Там же, на приусадебной территории, были его близкие — жена и приезжий на помощь родственник. Они не выжили.

Глава округа Владимир  Жданов выставил в селе ДНД, как только следственные мероприятия закончатся, жителей пустят в их дома. По данному селу больше никаких повреждений. Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Двое белгородцев погибли в огороде во время обстрела
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавший при обстреле#Погибшие#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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