Ожоги и ранения: в каком состоянии находится пострадавший при обстреле белгородец

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Село Нижнее берёзово-Второе в Шебекинском округе атаковали из «Градов». Последствия обстрела для местного населения стали серьёзными. Погибли двое мирных жителей, ещё один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Врачи сейчас борются за его жизнь.
У мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения. Он находился в своём огороде и сажал картофель, когда начался обстрел. Там же, на приусадебной территории, были его близкие — жена и приезжий на помощь родственник. Они не выжили.
Глава округа Владимир Жданов выставил в селе ДНД, как только следственные мероприятия закончатся, жителей пустят в их дома. По данному селу больше никаких повреждений. Снаряды «Града» пришлись только по огороду погибших жителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области