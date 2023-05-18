Определились участники суперфинала футбольного Кубка России

Для «Армейцев» грядущий финал кубкового турнира станет уже 12-м в клубной истории, и это рекордный показатель для всех российских команд. А вот по количеству завоеванных трофеев ЦСКА пока не на первом месте и не смоет на него взобраться, даже в случае победы в июне. Рекордсменом по данному показателю остается другая столичная команда — «Локомотив», завоевывавший Кубок России 9 раз, тогда как в активе «Армейцев» пока лишь 7 титулов.