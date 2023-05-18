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Определились участники суперфинала футбольного Кубка России

18 мая 2023, 13:02
Фото: 1MI
В футбольном Кубке России, розыгрыш которого в текущем сезоне проводился по новому формату, осталось всего два претендента на трофей.

После того, как в финале «Пути регионов» кубкового турнира «Краснодар» в родных стенах обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 2:1, именно представитель Кубани занял второе вакантное место в списке суперфиналистов соревнования. Еще раньше, как сообщает сайт Betonmobile.ru, это право забронировал за собой московский ЦСКА, который в финале «Пути РПЛ» обыграл все тот же «Урал» по сумме двух поединков (1:1 дома и 2:1 на выезде).

Таким образом, представитель Свердловской области, благодаря новому формату кубкового турнира, при котором участники из Российской Премьер-лиги получают дополнительный шанс на продолжение борьбы, смог поучаствовать сразу в двух «мини-финалах». Но до трофея и главного поединка за него так и не дотянулся.

ЦСКА и «Краснодар» разыграют Кубок России уже 11 июня, и как утверждают источники в новостях спорта, с которыми всегда можно ознакомиться по ссылке, эта знаменательная футбольная баталия состоится на московском стадионе «Лужники». Хотя ранее «инсайдеры» заявляли о возможном переносе финала на арену за пределами российской столицы.

Для «Армейцев» грядущий финал кубкового турнира станет уже 12-м в клубной истории, и это рекордный показатель для всех российских команд. А вот по количеству завоеванных трофеев ЦСКА пока не на первом месте и не смоет на него взобраться, даже в случае победы в июне. Рекордсменом по данному показателю остается другая столичная команда — «Локомотив», завоевывавший Кубок России 9 раз, тогда как в активе «Армейцев» пока лишь 7 титулов.

Что касается «Краснодара», то для южан будущий финал станет лишь вторым в недолгой истории клуба. В предыдущий раз «Быки» гостили в решающей кубковой стадии девять лет тому назад — в мае 2014-го года. Но заполучить заветную чашу «Краснодару» тогда не удалось — соперники из «Ростова» были более хладнокровны и удачливы, победив в серии пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время матча, сыгранного в Каспийске.

Любопытно, что и последнее появление ЦСКА в финале Кубка России не увенчалось для «Армейцев» успехом — в мае 2016-го года столичный коллектив проиграл в битве за трофей питерскому «Зениту» со счетом 1:4. Та игра состоялась на стадионе в Казани.

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