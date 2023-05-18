Окорока и украинский борщ: чем белгородских хоккеистов накормят за 2,4 млн рублей

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Несмотря на то, что контракт разместила мэрия, заказчиком всё же выступает «Спортивная школа по зимним видам спорта» Белгорода. Заключить договор должны не ранее 10 июля, действовать он будет до 28 декабря этого года.
Кормить спортсменов должны в месте, расположенном недалеко от ледовой арены «Оранжевый лёд» по улице Королёва. По документам организация обязательно включает в себя трёхразовое питание — завтрак, обед и ужин. Общая калорийность дневного рациона должна при этом составлять не менее 4750 ккал.
За завтраком спортсменов будут ждать соответствующие блюда, а также йогурты и мёд. Обед обещает быть плотнее — с первым и вторым, орехами и конфетами. На ужин — еда полегче и фрукты.
При этом в перечне допустимых блюд есть следующие позиции:
Отмечается, что время ожидания подачи готовых блюд должно составлять не более 15 минут. Все продукты должны быть свежими, качественными, при необходимости — с документами. Не допускаются продукты газированные, с БАДами, содержащие алкоголь.
Подать заявки на участие в аукционе можно до 22 мая.
Напомним, что ранее мэрия Белгорода уже закупала еду для хоккеистов, на срок с 5 января по 30 апреля 2023 года. Тогда на аналогичное меню готовы были потратить 1,8 млн рублей.