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На СГОКе отметили лучших наставников молодежи дивизиона Руда

18 мая 2023, 14:25
Фото: Федор Колыхалов
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) определили победителей конкурса «Лучший наставник дивизиона Руда» по итогам 2022 года.
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Конкурс

В номинациях «Наставник лидера проекта» и «Наставник-инструктор производственного обучения»лучшими стали 20сотрудников СГОКа, Стагдока и Доломита. Все они награждены дипломами, корпоративными сертификатами, значками и подарками.

В дивизионе Руда трудятся 1700 наставников. Жюри конкурса оценивало их участие в программах адаптации новых сотрудников, переподготовки и повышения квалификации коллег, руководства практики студентов вузов и ссузов. Среди претендентов выбрали самых активных и профессиональных по итогам их наставнической деятельности.

«Искренне благодарен наставникам за важный труд, так как именно они помогают новым сотрудникам влиться в коллектив, погрузиться в производственный процесс, узнать культуру компании. Наставники своим примером вдохновляют молодежь идти к цели и добиваться успехов, передают наработанный опыт и профессиональные знания», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.

Фото: Федор Колыхалов

Предварительно для наставников организовали обучение новым инструментам работы с молодыми специалистами. Его участники обучались мотивированию новичков на изучение профессии и применению инструментов эффективного обмена опытом.

Для справки: конкурс «Лучший наставник» проходит на Стойленском ГОКе с 2018 года, в 2019 году к нему присоединились Стагдок и Доломит. За это время наград и почетных знаков удостоены более 40 работников предприятий.

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#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Конкурс#Жюри#Наставники#Квалификация#Общество#Белгородская область
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