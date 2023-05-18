На СГОКе отметили лучших наставников молодежи дивизиона Руда

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В номинациях «Наставник лидера проекта» и «Наставник-инструктор производственного обучения»лучшими стали 20сотрудников СГОКа, Стагдока и Доломита. Все они награждены дипломами, корпоративными сертификатами, значками и подарками.
В дивизионе Руда трудятся 1700 наставников. Жюри конкурса оценивало их участие в программах адаптации новых сотрудников, переподготовки и повышения квалификации коллег, руководства практики студентов вузов и ссузов. Среди претендентов выбрали самых активных и профессиональных по итогам их наставнической деятельности.
«Искренне благодарен наставникам за важный труд, так как именно они помогают новым сотрудникам влиться в коллектив, погрузиться в производственный процесс, узнать культуру компании. Наставники своим примером вдохновляют молодежь идти к цели и добиваться успехов, передают наработанный опыт и профессиональные знания», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
Предварительно для наставников организовали обучение новым инструментам работы с молодыми специалистами. Его участники обучались мотивированию новичков на изучение профессии и применению инструментов эффективного обмена опытом.
Для справки: конкурс «Лучший наставник» проходит на Стойленском ГОКе с 2018 года, в 2019 году к нему присоединились Стагдок и Доломит. За это время наград и почетных знаков удостоены более 40 работников предприятий.