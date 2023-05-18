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МЧС сообщило о втором обстреле Белгородской области за день

18 мая 2023, 12:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
тематическое фото

ВСУ обстреляли Маломихайловку в Белгородской области

Под огнём вновь оказался Шебекинский горокруг. Это второй обстрел территории региона за день.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попала Маломихайловка в Шебекинском горокруге. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Это второй обстрел территории региона за день. Ранее ВСУ открыли огонь по Дроновке в Грайворонском горокруге. Повреждения получили сети газо- и электроснабжения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что 17 мая под обстрел попали как минимум два населённых пункта. В результате происшествия в одном из сёл обнаружили флешетты.

Флешетты нашли после очередного обстрела белгородского села
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Маломихайловка#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО
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