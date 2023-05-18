МЧС сообщило о втором обстреле Белгородской области за день

Posted 18 мая 2023, 12:21
Published 18 мая 2023, 12:21
Modified 18 мая 2023, 12:23
Updated 18 мая 2023, 12:23
Под обстрел ВСУ попала Маломихайловка в Шебекинском горокруге. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Это второй обстрел территории региона за день. Ранее ВСУ открыли огонь по Дроновке в Грайворонском горокруге. Повреждения получили сети газо- и электроснабжения. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что 17 мая под обстрел попали как минимум два населённых пункта. В результате происшествия в одном из сёл обнаружили флешетты.