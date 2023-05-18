Курьер из региона Черноземья прославился в интернете

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Орле курьер исполнил зажигательный танец после того, как принёс заказ получателям. Парень уже успел прославиться в интернете. Видео посмотрели более 100 тыс. человек.
Курьер попал на камеру, установленную в подъезде одной из многоэтажек. На записи молодой человек, как полагает автор, впервые доставил заказ. Когда дверь квартиры закрылась, курьер решил потанцевать.
В Сети местные жители уже успели оценить видео. Парня они назвали весёлым и позитивным, а ещё они уверены, что ему нравится его работа. В комментариях люди отмечают, что молодой человек работает доставщиком суши в одном из ресторанов.