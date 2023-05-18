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Курьер из региона Черноземья прославился в интернете

18 мая 2023, 12:27
Фото: 1MI
Молодой человек доставил заказ, а затем исполнил зажигательный танец. Видео опубликовали в Сети. Оно уже набрало более 100 тыс. просмотров, сообщает «Орелtimes».
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Соцсети

В Орле курьер исполнил зажигательный танец после того, как принёс заказ получателям. Парень уже успел прославиться в интернете. Видео посмотрели более 100 тыс. человек.

Курьер попал на камеру, установленную в подъезде одной из многоэтажек. На записи молодой человек, как полагает автор, впервые доставил заказ. Когда дверь квартиры закрылась, курьер решил потанцевать.

В Сети местные жители уже успели оценить видео. Парня они назвали весёлым и позитивным, а ещё они уверены, что ему нравится его работа. В комментариях люди отмечают, что молодой человек работает доставщиком суши в одном из ресторанов.

Видео: orel_onlain
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#Наталья Корявых#Орёл#Общество#Соцсети#Курьер#Доставка#Видео
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