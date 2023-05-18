Гостиница Зотова «Ривьера» за год увеличила чистую прибыль в восемь раз

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Ривьера» зарегистрирована в Белгородском районе с 2015 года. Отрасль — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Руководитель — Елена Крышталь, а бенефициар — Владимир Зотов. Ему же принадлежит 85% доли в УК компании. Ещё 15% владеет Дмитрий Макаров.
По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 58 млн рублей. При этом ещё год назад сумма доходила до 6 млн рублей. А в 2019 году фирма и вовсе была убыточной.
Что касается выручки от продажи, за прошедший год она составила 112 млн рублей, что меньше, чем годом ранее — 167 млн рублей.
Напомним, ранее стало известно, что белгородский зоопарк снова понёс убытки.