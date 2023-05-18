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Published Сегодня, 12:03

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Гладков рассказал о последствиях обстрела Дроновки в Белгородской области

18 мая 2023, 12:03
Фото: Bel.ru
Повреждения получили сети газо- и электроснабжения. Раненых среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

18 мая ВСУ обстреляли Дроновку в Грайворонском горокруге. Повреждения получили сети газо- и электроснабжения.

На месте работают аварийные службы. Они уже устраняют последствия обстрела.

Раненых среди мирных жителей нет.

Об обстреле ранее предупредило МЧС. Оповещения от ведомства белгородцы получили в районе 13:50.

Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. Местные жители обнаружили на месте флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики.

Флешетты нашли после очередного обстрела белгородского села
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Дроновка
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