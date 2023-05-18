Гладков рассказал о последствиях обстрела Дроновки в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
18 мая ВСУ обстреляли Дроновку в Грайворонском горокруге. Повреждения получили сети газо- и электроснабжения.
На месте работают аварийные службы. Они уже устраняют последствия обстрела.
Раненых среди мирных жителей нет.
Об обстреле ранее предупредило МЧС. Оповещения от ведомства белгородцы получили в районе 13:50.
Напомним, что накануне ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. Местные жители обнаружили на месте флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики.