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Гладков рассказал о модернизации первичного звена белгородского здравоохранения

18 мая 2023, 07:03
Фото: 1MI

Больница в Белгородской области получила новое медоборудование

В 2023 году на новое оборудование заложили 2 млрд рублей, а в прошлом году потратили почти 4,5 млрд рублей.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о программе модернизации первичного звена здравоохранения в Белгородской области. В одну из больниц уже поступило новое оборудование.

Новые аппараты УЗИ, маммограф, электроэнцефалограф уже заработали в Борисовской ЦРБ. Как отметил глава региона, он надеется, что люди уже заметили, что появилась возможность сделать всё в собственной больнице, чтобы не ехать в областной центр.

В 2023 году в Белгородской области на новое оборудование заложили 2 млрд рублей. В 2022 году сумма составила 4,5 млрд рублей.

«Делаем всё для того, чтобы не на словах, а на деле улучшить качество оказания медицинских услуг. Независимо от территориального нахождения жителя. И очень хочется, чтобы наши центральные районные больницы работали не хуже. А иногда, чтобы областные больницы ориентировались на качество работы в наших районах», — заявил Гладков.

Однако для достижения целей нужно не только оборудование, но и ремонт помещений медучреждений, а также врачи. Без людей никаких изменений и улучшений быть не может, заключил губернатор.

Ранее глава областного минздрава Андрей Иконников сообщил, в какие белгородские больницы поступило новое оборудование. Новые флюорографы появились в Прохоровской ЦРБ, Старооскольской окружной больнице и поликлинике №2. Такие же аппараты закупали для Большетроицкой, Красногвардейской и Борисовской ЦРБ.

До этого министр рассказал, что за 2021–2022 годы область приобрела 7 тыс. единиц медоборудования. Тяжёлого оборудования было 233 единицы. В общем на это потратили 6,9 млрд рублей.

Иконников сообщил, в какие ЦРБ Белгородской области поступило новое медоборудование
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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Андрей иконников#Белгородская область#Касается каждого#Медицина#Медицинское оборудование#Црб
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