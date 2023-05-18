Гладков рассказал о модернизации первичного звена белгородского здравоохранения

«Делаем всё для того, чтобы не на словах, а на деле улучшить качество оказания медицинских услуг. Независимо от территориального нахождения жителя. И очень хочется, чтобы наши центральные районные больницы работали не хуже. А иногда, чтобы областные больницы ориентировались на качество работы в наших районах», — заявил Гладков.