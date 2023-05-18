Гладков рассказал о модернизации первичного звена белгородского здравоохранения

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о программе модернизации первичного звена здравоохранения в Белгородской области. В одну из больниц уже поступило новое оборудование.
Новые аппараты УЗИ, маммограф, электроэнцефалограф уже заработали в Борисовской ЦРБ. Как отметил глава региона, он надеется, что люди уже заметили, что появилась возможность сделать всё в собственной больнице, чтобы не ехать в областной центр.
В 2023 году в Белгородской области на новое оборудование заложили 2 млрд рублей. В 2022 году сумма составила 4,5 млрд рублей.
«Делаем всё для того, чтобы не на словах, а на деле улучшить качество оказания медицинских услуг. Независимо от территориального нахождения жителя. И очень хочется, чтобы наши центральные районные больницы работали не хуже. А иногда, чтобы областные больницы ориентировались на качество работы в наших районах», — заявил Гладков.
Однако для достижения целей нужно не только оборудование, но и ремонт помещений медучреждений, а также врачи. Без людей никаких изменений и улучшений быть не может, заключил губернатор.
Ранее глава областного минздрава Андрей Иконников сообщил, в какие белгородские больницы поступило новое оборудование. Новые флюорографы появились в Прохоровской ЦРБ, Старооскольской окружной больнице и поликлинике №2. Такие же аппараты закупали для Большетроицкой, Красногвардейской и Борисовской ЦРБ.
До этого министр рассказал, что за 2021–2022 годы область приобрела 7 тыс. единиц медоборудования. Тяжёлого оборудования было 233 единицы. В общем на это потратили 6,9 млрд рублей.