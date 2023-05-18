Флешетты нашли после очередного обстрела белгородского села

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Накануне под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. По данным источника, в центре населённого пункта обнаружили флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики.
10 мая во время очередного обстрела города Шебекино ранило мужчину. Он впоследствии скончался. Сообщалось, что местные жители обнаружили мелкие стрелы-дротики. Именно ими и могло убить пострадавшего при обстреле.
Позже Бел.Ру выяснило, что собой представляют флешетты — это металлические стрелы-дротики размером с карандаш. Их используют для поражения людей и лёгкой техники. Флешетты — особый тип авиационного оружия, который применяли в боях Первой мировой войны.