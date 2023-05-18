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Флешетты нашли после очередного обстрела белгородского села

18 мая 2023, 08:07
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Накануне под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе. После случившегося на территории обнаружили флешетты — мелкие дротики. Фото с места публикует Telegram-канал «Радар Белгород».
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Обстрел

Накануне под обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. По данным источника, в центре населённого пункта обнаружили флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики.

10 мая во время очередного обстрела города Шебекино ранило мужчину. Он впоследствии скончался. Сообщалось, что местные жители обнаружили мелкие стрелы-дротики. Именно ими и могло убить пострадавшего при обстреле.

Позже Бел.Ру выяснило, что собой представляют флешетты — это металлические стрелы-дротики размером с карандаш. Их используют для поражения людей и лёгкой техники. Флешетты — особый тип авиационного оружия, который применяли в боях Первой мировой войны.

Что убило пострадавшего при обстреле Шебекино мужчину
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#Белгородская область#Волоконовский район#Шебекино#Обстрел#Происшествия#Флешетты#Обстрел ВСУ#Приграничье#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО
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