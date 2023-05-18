Фейк: план «Перехват» ввели в Белгородской области из-за прорыва диверсантов

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Жители региона вновь стали получать тревожные сообщения, в этот раз — от аккаунта под именем «Главное управление МЧС РФ». Так, лжеспасатели предупреждают белгородцев о якобы прорыве границы украинскими ДРГ и о введении плана «Перехват». Эта информация — фейк.
Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Её цель — посеять панику среди населения.
пресс-служба ГУ МЧС региона
В ведомстве напомнили, что доверять нужно только официальным ресурсам.
Отметим, что сегодня утром ряд Telegram-каналов сообщал о якобы прорыве ДРГ на территорию Белгородской области. Информация до сих пор не подтверждалась официально: есть вероятность, что это такой же фейк, как и недавний «обстрел танками». По имеющимся у Бел.Ру данным, вероятность такого исхода высока.