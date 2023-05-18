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Фейк: план «Перехват» ввели в Белгородской области из-за прорыва диверсантов

18 мая 2023, 15:04
Фото: 1MI
Жителям Белгородской области стали приходить сообщения от якобы МЧС: в них говорится о прорыве границы диверсантами и о введении плана «Перехват». Это очередной фейк, заверяет пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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МЧС

Жители региона вновь стали получать тревожные сообщения, в этот раз — от аккаунта под именем «Главное управление МЧС РФ». Так, лжеспасатели предупреждают белгородцев о якобы прорыве границы украинскими ДРГ и о введении плана «Перехват». Эта информация — фейк.

Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Её цель — посеять панику среди населения.
пресс-служба ГУ МЧС региона
Фото: Bel.ru

В ведомстве напомнили, что доверять нужно только официальным ресурсам.

Отметим, что сегодня утром ряд Telegram-каналов сообщал о якобы прорыве ДРГ на территорию Белгородской области. Информация до сих пор не подтверждалась официально: есть вероятность, что это такой же фейк, как и недавний «обстрел танками». По имеющимся у Бел.Ру данным, вероятность такого исхода высока.

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#Артем Черненко#Происшествия#МЧС#Фейк#Обман#Рассылка#ДРГ#Белгородская область
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