Фейк: план «Перехват» ввели в Белгородской области из-за прорыва диверсантов

Отметим, что сегодня утром ряд Telegram-каналов сообщал о якобы прорыве ДРГ на территорию Белгородской области. Информация до сих пор не подтверждалась официально: есть вероятность, что это такой же фейк, как и недавний «обстрел танками». По имеющимся у Бел.Ру данным, вероятность такого исхода высока.