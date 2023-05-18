Этой ночью белгородцы проснулись от громких звуков

Posted Сегодня, 21:34
Published Сегодня, 21:34
Modified Сегодня, 21:36
Updated Сегодня, 21:36
Новый день в области начался с громких звуков: жители Белгорода и Белгородского района 18 мая примерно в 00:01 услышали звуки взрывов, после которых сработала сигнализация у автомобилей.
Очевидцы стали делать фотографии и снимать видеозаписи. На некоторых из них видны вылеты ракет. По предварительной информации, громкие звуки связаны с работой ВС РФ.
Отметим, что за 17 мая Белгородскую область два раза атаковали ВСУ. Были зафиксированы обстрелы Тишанки в Волоконовском районе и Староселья в Краснояружском районе. Кроме того, один из местных жителей при покосе травы наступил на мину «лепесток». Белгородцу оторвало стопу.