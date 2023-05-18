Этой ночью белгородцы проснулись от громких звуков

Отметим, что за 17 мая Белгородскую область два раза атаковали ВСУ. Были зафиксированы обстрелы Тишанки в Волоконовском районе и Староселья в Краснояружском районе. Кроме того, один из местных жителей при покосе травы наступил на мину «лепесток». Белгородцу оторвало стопу.