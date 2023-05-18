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Published Сегодня, 21:34

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Этой ночью белгородцы проснулись от громких звуков

17 мая 2023, 21:34
Фото: 1MI
По предварительным данным, над областью было громко из-за вылетов.
Сюжет
СВО

Новый день в области начался с громких звуков: жители Белгорода и Белгородского района 18 мая примерно в 00:01 услышали звуки взрывов, после которых сработала сигнализация у автомобилей.

Очевидцы стали делать фотографии и снимать видеозаписи. На некоторых из них видны вылеты ракет. По предварительной информации, громкие звуки связаны с работой ВС РФ.

Отметим, что за 17 мая Белгородскую область два раза атаковали ВСУ. Были зафиксированы обстрелы Тишанки в Волоконовском районе и Староселья в Краснояружском районе. Кроме того, один из местных жителей при покосе травы наступил на мину «лепесток». Белгородцу оторвало стопу.

Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»
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#Александра Склярова#Громкие звуки#Происшествия#СВО#Белгород#Белгородский район
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