Экс-глава белгородского минэкономразвития Хромов нашёл работу в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Бывший глава министерства экономического развития и промышленности Белгородской области и экс-директор «Корпорации „Развитие“» Евгений Хромов нашёл работу в Санкт-Петербурге. Бывший министр в Северной столице занялся недвижимостью. Хромов заявил, что готов посодействовать с переездом.
«Если у вас или ваших знакомых, даже в начальной стадии, зародится идея переезда в этот „замечтательный“ город, а также приобретения квартиры, дома или земельного участка в инвестиционных целях, с радостью и на профессиональном уровне помогу решить все вопросы, связанные с этим мероприятием», — утверждает экс-министр.
Министерство в Белгородской области Хромов возглавил в январе 2022 года. С августа 2021 года он был первым заместителем начальника департамента экономического развития, а до этого работал в Сургуте.