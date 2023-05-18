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Экс-глава белгородского минэкономразвития Хромов нашёл работу в Санкт-Петербурге

18 мая 2023, 11:10
Фото: vk.com/ehromov
Евгений Хромов занялся недвижимостью в Северной столице. Сообщение от бывшего министра в соцсети заметил «Открытый Белгород».

Бывший глава министерства экономического развития и промышленности Белгородской области и экс-директор «Корпорации „Развитие“» Евгений Хромов нашёл работу в Санкт-Петербурге. Бывший министр в Северной столице занялся недвижимостью. Хромов заявил, что готов посодействовать с переездом.

«Если у вас или ваших знакомых, даже в начальной стадии, зародится идея переезда в этот „замечтательный“ город, а также приобретения квартиры, дома или земельного участка в инвестиционных целях, с радостью и на профессиональном уровне помогу решить все вопросы, связанные с этим мероприятием», — утверждает экс-министр.

Министерство в Белгородской области Хромов возглавил в январе 2022 года. С августа 2021 года он был первым заместителем начальника департамента экономического развития, а до этого работал в Сургуте.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Санкт-петербург#Евгений Хромов#Общество#Экс-министр#Минэкономразвития#Корпорация развитие
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