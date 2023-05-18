Экс-глава белгородского минэкономразвития Хромов нашёл работу в Санкт-Петербурге

«Если у вас или ваших знакомых, даже в начальной стадии, зародится идея переезда в этот „замечтательный“ город, а также приобретения квартиры, дома или земельного участка в инвестиционных целях, с радостью и на профессиональном уровне помогу решить все вопросы, связанные с этим мероприятием», — утверждает экс-министр.