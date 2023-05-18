Доигровщик «Белогорья» Илья Сподобец покидает клуб

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Ещё один игрок покидает ВК «Белогорье». На этот раз решение принял доигровщик команды под номером 9 — Илья Сподобец.
Сподобец начал играть за белгородских «львов» в 2015 году. В этом сезоне он стал одним из героев плей-офф. Дальнейшую карьеру волейболист продолжит в другом клубе.
Ранее появилась информация, что двое игроков завершили выступления в составе клуба — центральный блокирующий Игорь Филиппов и связующий Игорь Колодинский.