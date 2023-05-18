Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Изображение материала

Доигровщик «Белогорья» Илья Сподобец покидает клуб

18 мая 2023, 13:02
Фото: Telegram-канал "Белогорья"
Спортсмен продолжит карьеру в другой команде. Об уходе волейболиста сообщили в пресс-службе клуба.

Ещё один игрок покидает ВК «Белогорье». На этот раз решение принял доигровщик команды под номером 9 — Илья Сподобец.

Сподобец начал играть за белгородских «львов» в 2015 году. В этом сезоне он стал одним из героев плей-офф. Дальнейшую карьеру волейболист продолжит в другом клубе.

Ранее появилась информация, что двое игроков завершили выступления в составе клуба — центральный блокирующий Игорь Филиппов и связующий Игорь Колодинский.

Ещё один игрок покидает ВК «Белогорье»
Узнать подробнее
Читайте также:
Центральный блокирующий «Белогорья» покидает клуб«Белогорье» стало пятой командой страны«Белогорье» уступило в четвёртом матче серии за пятое место
#Тая Некрасова#Волейбол#Вк белогорье#Уход#Спорт#Белгородская область#Белгород#Илья Сподобец
Подпишитесь
Двое белгородцев погибли в огороде во время обстрела
Сегодня, 16:32
Жители Белгорода увидели над городом непраздничный «салют»: фото
Сегодня, 16:18
Центральный парк в Белгороде на время реконструкции полностью перекрывать не будут
Сегодня, 11:41
Специалисты Белгородэнерго подключили к сетям 39 новых объектов связи
Сегодня, 12:28
Экс-глава белгородского минэкономразвития Хромов нашёл работу в Санкт-Петербурге
Сегодня, 11:10
Чиновник из белгородского правительства решил уйти добровольцем на СВО
Сегодня, 09:31