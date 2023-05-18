Добровольца осудили за массовую поставку в Белгородскую область оружия из зоны СВО

Суды двух инстанций доводы жалобы отклонили. Они посчитали, что осуждённые не могли не осознавать незаконность хранения оружия, поскольку у обоих были лицензии частных охранников, а у главного фигуранта — военный опыт. Более того, военнослужащий и так получил наказание ниже низшего предела. Суд учёл все смягчающие обстоятельства.