Добровольца осудили за массовую поставку в Белгородскую область оружия из зоны СВО

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:01
Бойца добровольческого отряда осудили за массовую поставку в Белгородскую область из зоны СВО оружия и боеприпасов. 42-летний мужчина не смог добиться смягчения приговора. Ранее его приговорили к трём годам колонии строгого режима, а его подельника — к условному сроку.
Как пишет издание, ранее сотрудники белгородского УФСБ обнаружили у знакомых осуждённого тысячи патронов, гранатомёты, гранаты и мины. Тем не менее мужчина настаивал, что исполнял приказ командира по «сохранению имущества отряда».
Жалобу от военного апелляционный суд отклонил. Доброволец и ветеран войны в Югославии решает, подавать ли теперь кассационную жалобу.
Приговор военнослужащему и его подельнику вынесли 1 марта. Их обоих признали виновными в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и взрывчатки в составе группы, а самого добровольца — в ещё одном эпизоде вне группы.
При задержании весной 2022 года у мужчин изъяли 14 управляемых ракет к противотанковому ракетному комплексу, 67 гранатомётов и реактивных гранат, 77 ручных гранат и запалов к ним, заряды к станковым и подствольным гранатомётам, мины, 66 тротиловых шашек, а также свыше 15 тыс. патронов.
Из апелляционного определения суда стало известно, что шашки, гранатомёты обнаружили у подельника военного. Последний рассказал, что боеприпасы привёз его знакомый. Оба подсудимых признали, что решение о распределении боеприпасов принимал военнослужащий, а его подельник лишь помогал их разгружать.
Мужчины также признали свою вину, однако главный фигурант дела считает наказание слишком жёстким. Доброволец объяснил, что он якобы исполнял приказ командира. На момент перегрузки оружия он не считал незаконными свои действия, но теперь осознал вину.
Кроме того, военный ссылался на отсутствие судимостей, положительные характеристики, награждение медалью за участие в миротворческой миссии в Югославии и на участие в СВО. Ещё у подсудимого есть малолетняя дочь.
Суды двух инстанций доводы жалобы отклонили. Они посчитали, что осуждённые не могли не осознавать незаконность хранения оружия, поскольку у обоих были лицензии частных охранников, а у главного фигуранта — военный опыт. Более того, военнослужащий и так получил наказание ниже низшего предела. Суд учёл все смягчающие обстоятельства.