Будут ли в этом году в белгородских автобусах работать кондиционеры?

Posted Сегодня, 21:54
Published Сегодня, 21:54
Modified Сегодня, 21:56
Updated Сегодня, 21:56
Белгородец рассказал главе региона в вечернем прямом эфире, что ездить в автобусах стало слишком жарко. Он также вспомнил, что в прошлом году в новых автобусах работали кондиционеры. «Будут ли они включены и в этом году», спросил житель.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что кондиционеры включат во всех автобусах, где они установлены.
Будут включены. Может быть, вы проехали только в одном автобусе, где водитель не включил кондиционер. Они во всех автобусах работают. Уверен, что устоявшаяся погода позволит включить кондиционер на всех маршрутах, где он установлен. Помните, прошлой весной тоже некоторые жители просили включить кондиционер, другие — выключить. Ситуация такая же, как и с отоплением.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области