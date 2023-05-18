БГТУ имени Шухова — участник Международного форума

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
На форуме работали несколько круглых столов, где обсуждались актуальные проблемы развития парламентаризма в условиях глобальных трансформаций, формирование правовой и политической культуры молодежи, развитие сотрудничества на пространстве СНГ.
Ректор БГТУ им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев уверен: молодежный парламент — это не только представительство прав и интересов молодых граждан. В своем выступлении на круглом столе «Молодежный парламентаризм — школа формирования правовой и политической культуры молодежи» Сергей Николаевич подчеркнул еще одну важную функцию такого объединения.
«Это еще и важный механизм социализации и развития правовой и политической культуры молодых людей. Основными задачами молодежных парламентов должно стать не только развитие правовой и политической культуры, но и формирование активной позиции молодежи. Важно, чтобы молодые люди участвовали в разработке и реализации государственных программ, представляли и защищали свои интересы в органах государственной власти и местного самоуправления», — отметил Сергей Глаголев.
Участие в работе Международного форума «Санкт-Петербург — парламентская столица Содружества» приняли и студенты БГТУ им. В. Г. Шухова — члены молодёжного парламента при Белгородской областной Думе, а также обучающиеся центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов и международных наблюдателей университета. В их числе и иностранные студенты из Узбекистана и Таджикистана. Во время работы круглого стола они выходили на связь в прямом эфире из университетской «Точки кипения».