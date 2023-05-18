БГТУ имени Шухова — участник Международного форума

Участие в работе Международного форума «Санкт-Петербург — парламентская столица Содружества» приняли и студенты БГТУ им. В. Г. Шухова — члены молодёжного парламента при Белгородской областной Думе, а также обучающиеся центра избирательного права и процесса, подготовки организаторов выборов и международных наблюдателей университета. В их числе и иностранные студенты из Узбекистана и Таджикистана. Во время работы круглого стола они выходили на связь в прямом эфире из университетской «Точки кипения».