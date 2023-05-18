Белгородцы несколько дней не смогут купить алкоголь в магазинах

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Традиционный запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, в 2023 году продлится четыре дня. Спиртное не будут продавать 22, 23 и 24 мая 2023 года, а также 1 июня.
Ограничения не коснутся мест общественного питания.
Стоит отметить, что в прошлом году запрет действовал лишь в день последнего звонка — 25 мая, а также в День защиты детей — 1 июня. Подобные ограничения в регионе действуют в День знаний — 1 сентября и во Всероссийский день трезвости — 11 сентября.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предлагал запретить продажу алкогольной продукции в течение трёх дней во время выпускных. Однако у некоторых белгородцев возникли вопросы к этой инициативе.