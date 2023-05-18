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Белгородцы несколько дней не смогут купить алкоголь в магазинах

18 мая 2023, 09:10
Фото: 1MI

Запрет на продажу алкоголя ввели в Белгородской области из-за последних звонков

Ограничение будет действовать 22, 23 и 24 мая 2023 года, а также 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.

Традиционный запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, в 2023 году продлится четыре дня. Спиртное не будут продавать 22, 23 и 24 мая 2023 года, а также 1 июня.

Ограничения не коснутся мест общественного питания.

Стоит отметить, что в прошлом году запрет действовал лишь в день последнего звонка — 25 мая, а также в День защиты детей — 1 июня. Подобные ограничения в регионе действуют в День знаний — 1 сентября и во Всероссийский день трезвости — 11 сентября.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предлагал запретить продажу алкогольной продукции в течение трёх дней во время выпускных. Однако у некоторых белгородцев возникли вопросы к этой инициативе.

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#Тая Некрасова#Спиртное#Алкоголь#Запрет#Последний звонок#Общество#Белгородская область
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