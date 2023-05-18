Белгородцы несколько дней не смогут купить алкоголь в магазинах

Стоит отметить, что в прошлом году запрет действовал лишь в день последнего звонка — 25 мая, а также в День защиты детей — 1 июня. Подобные ограничения в регионе действуют в День знаний — 1 сентября и во Всероссийский день трезвости — 11 сентября.