Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:20

Published Сегодня, 21:20

Modified Сегодня, 21:22

Updated Сегодня, 21:22

Изображение материала

Белгородцам запретили заготавливать брёвна для солдат

17 мая 2023, 21:20
Фото: ru.freepik.com
Губернатор сообщил, что связано это с действием в регионе особого противопожарного режима.
Сюжет
СВО

В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жители области рассказали, что заготавливали брёвна в Сосновке, но им сообщили, что они мешают велосипедистам и бегунам.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, в чём на самом деле причина запрета.

Дело в том, что у нас действует особый противопожарный режим. В соответствии с нормативно-правовыми актами, любые работы в лесу в этот период запрещены. Даже работы бензопилы могут привести к пожару. Через неделю должны были вернуться к этим работам, но после Вашего обращения переговорю с начальником МЧС, он выделит пожарные расчёты, и постараемся возобновить эту работу уже завтра.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона напомнил, что нельзя допускать заход тяжёлой техники на дорожки в Сосновке, чтобы не повредить покрытие.

Белгородка вышла на одиночный пикет с просьбой дать брёвна солдатам
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области нашли маскирующихся под солдат РФ попрошаек«Вы чего Z позорите?» Белгородцы жалуются на маскирующихся под солдат РФ попрошаекВ Белгородской области женщина на инвалидной коляске ежедневно готовила борщ солдатам«Делаем все для победы»: инвалид из Донецка шьет носки для российских солдат
#Александра Склярова#Брёвна#Солдаты#Противопожарный режим#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
«Как будто загорел»: суд Белгорода начал рассматривать дело о мошенничестве Фуглаева
Сегодня, 13:33
Стали известны новые подробности дел против экс-главы Старого Оскола
Сегодня, 19:50
Обстрел Белгородской области из танка оказался фейком
Сегодня, 16:39
Капремонт затопленного подземного перехода в Белгороде проведут в 2023 году
Сегодня, 18:14
Информация об обстреле Белгородской области фосфорными бомбами может быть правдой
Сегодня, 17:43
Возобновилась работа Серпуховского лифтостроительного завода
Сегодня, 06:58