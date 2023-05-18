Белгородцам запретили заготавливать брёвна для солдат

Posted Сегодня, 21:20
Published Сегодня, 21:20
Modified Сегодня, 21:22
Updated Сегодня, 21:22
В вечернем прямом эфире «10 вопросов губернатору» жители области рассказали, что заготавливали брёвна в Сосновке, но им сообщили, что они мешают велосипедистам и бегунам.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, в чём на самом деле причина запрета.
Дело в том, что у нас действует особый противопожарный режим. В соответствии с нормативно-правовыми актами, любые работы в лесу в этот период запрещены. Даже работы бензопилы могут привести к пожару. Через неделю должны были вернуться к этим работам, но после Вашего обращения переговорю с начальником МЧС, он выделит пожарные расчёты, и постараемся возобновить эту работу уже завтра.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона напомнил, что нельзя допускать заход тяжёлой техники на дорожки в Сосновке, чтобы не повредить покрытие.