Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Под обстрел ВСУ 18 мая попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. Об опасности предупреждает МЧС.
Пока неизвестно, есть ли разрушения и раненые. Официальных комментариев не поступало.
Накануне под обстрел попали Староселье в Краснояружском районе и Тишанка в Волоконовском районе. В последнем из перечисленных населённых пунктов местные жители обнаружили флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики. Ранее ВСУ обстреляли ими Шебекино, в результате чего погиб мужчина.
Добавим, что громкие звуки раздались минувшей ночью в Белгороде. Сообщалось, что так называемые бахи были связаны с работой ВС РФ.