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Белгородское село попало под обстрел ВСУ

18 мая 2023, 10:59
Фото: Bel.ru
Под огнём оказалось село Дроновка в Грайворонском горокруге. Информации о последствиях пока нет.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 18 мая попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. Об опасности предупреждает МЧС.

Пока неизвестно, есть ли разрушения и раненые. Официальных комментариев не поступало.

Накануне под обстрел попали Староселье в Краснояружском районе и Тишанка в Волоконовском районе. В последнем из перечисленных населённых пунктов местные жители обнаружили флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики. Ранее ВСУ обстреляли ими Шебекино, в результате чего погиб мужчина.

Добавим, что громкие звуки раздались минувшей ночью в Белгороде. Сообщалось, что так называемые бахи были связаны с работой ВС РФ.

Флешетты нашли после очередного обстрела белгородского села
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Дроновка
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