Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Накануне под обстрел попали Староселье в Краснояружском районе и Тишанка в Волоконовском районе. В последнем из перечисленных населённых пунктов местные жители обнаружили флешетты — маленькие металлические стрелы-дротики. Ранее ВСУ обстреляли ими Шебекино, в результате чего погиб мужчина.