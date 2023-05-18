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Белгородское «Рио» заработало за год 11 млн рублей

18 мая 2023, 09:48
Фото: Google Карты
ООО «Рио» отчиталось о чистой прибыли за 2022 год. Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, этот показатель составил 11,7 млн рублей.

В 2022 году выручка ООО «Рио» снизилась на 3,2% и составила 265 млн рублей. В 2021 же году организация выручила чуть больше — 274 млн рублей.

А вот чистую прибыль компании удалось нарастить: если в 2021 году «Рио» заработало 10 млн рублей, то в 2022 — уже 11,7 млн рублей, что на 16% больше.

Отметим, что до 2021 года 50% уставного капитала торгового центра принадлежали ООО «РИО», а другие 50% — московской компании ООО «СК-Менеджмент». 

ООО «Рио» зарегистрировано по адресу просп. Богдана Хмельницкого, 164 — по этому же адресу расположен одноимённый ТРЦ. Действует компания с ноября 2009 года. Сфера её деятельности — операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. 

В сентябре 2021 года в «Рио» сменился генеральный директор — стал Константин Цыганко.

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#Артем Черненко#Рио#Прибыль#Выручка#Общество#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород
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