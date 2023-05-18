Белгородский врач рассказал об опасностях кори

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Цыганков рассказал об опасностях кори. Болезнь тяжело протекает у взрослых и нелегко у детей. Более того, она грозит серьёзными последствиями.
Как отметил специалист, на начальной стадии корь маскируется под простуду. Вирус кори поражает дыхательные пути, у человека поднимается температура, появляются сухой кашель и боль в горле. Передаётся болезнь воздушно-капельным путём и через предметы, а инкубационный период длится одну-две недели.
Только после высыпаний на коже может появиться светобоязнь. Инфекция опасна осложнениями вплоть до инвалидности и летального исхода. Эксперт отмечает, что лучшая защита от вируса — вакцинация, в том числе и у взрослых.
Ранее в Белгородской области подтвердили четыре случая заболевания корью. Болезнь выявили у детей в возрасте девяти месяцев и девяти лет, у 22-летней девушки и 58-летней женщины.