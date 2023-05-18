Белгородец сядет в тюрьму за отправку интимных фотографий 11-летней девочке

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 49-летний житель региона с октября по ноябрь 2021 года вёл переписку с 11-летней девочкой. Во время их общения мужчина присылал ребёнку свои интимные фотографии, а также просил девочку прислать её фото в обнажённом виде.