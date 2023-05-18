Белгородец сядет в тюрьму за отправку интимных фотографий 11-летней девочке

Posted Сегодня, 22:19
Published Сегодня, 22:19
Modified Сегодня, 22:21
Updated Сегодня, 22:21
В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 49-летний житель региона с октября по ноябрь 2021 года вёл переписку с 11-летней девочкой. Во время их общения мужчина присылал ребёнку свои интимные фотографии, а также просил девочку прислать её фото в обнажённом виде.
Сотрудники Борисовского межрайонного следственного отдела собрали достаточны доказательства вины обвиняемого. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста»).
Теперь белгородец проведёт в исправительной колонии строгого режима 8 лет.