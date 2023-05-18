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Белгородец сядет в тюрьму за отправку интимных фотографий 11-летней девочке

17 мая 2023, 22:19
Фото: 1MI
Во время переписки обвиняемый также просил фотографии в обнажённом виде юной белгородки, отметили в региональном Следкоме.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что 49-летний житель региона с октября по ноябрь 2021 года вёл переписку с 11-летней девочкой. Во время их общения мужчина присылал ребёнку свои интимные фотографии, а также просил девочку прислать её фото в обнажённом виде.

Сотрудники Борисовского межрайонного следственного отдела собрали достаточны доказательства вины обвиняемого. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста»).

Теперь белгородец проведёт в исправительной колонии строгого режима 8 лет.

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#Александра Склярова#Уголовное дело#Интимные фото#Происшествия#Белгородская область
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