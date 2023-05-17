Возобновилась работа Серпуховского лифтостроительного завода

На этапе старта мощность СЛЗ составила до пяти тысяч единиц оборудования в год. Выход предприятия на заявленную в проекте мощность 12 тысяч лифтов ежегодно ожидается в 2025 году. Благодаря возобновлению работы завода создано более 400 высокооплачиваемых рабочих мест. Общая площадь производства составила 150 тысяч кв. м.