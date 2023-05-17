Возобновилась работа Серпуховского лифтостроительного завода

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 06:58
На этапе старта мощность СЛЗ составила до пяти тысяч единиц оборудования в год. Выход предприятия на заявленную в проекте мощность 12 тысяч лифтов ежегодно ожидается в 2025 году. Благодаря возобновлению работы завода создано более 400 высокооплачиваемых рабочих мест. Общая площадь производства составила 150 тысяч кв. м.
В данный момент на заводе работает самое современное роботизированное оборудование в РФ, пишет newsnn.ru.
Первый серийный лифт «СЛЗ Стандарт» с успехом прошел независимые испытания узлов безопасности и надежности. Результаты подтвердили бесспорное качество изготовленных лифтов из линейки «Стандарт».
В феврале 2023 года первые 20 лифтов «СЛЗ Стандарт» Серпуховского лифтостроительного завода отправились в Калугу на замену устаревшим.
В цехах завода делают лифты повышенного уровня комфорта. Отечественный ГОСТ устанавливает срок службы лифта в 25 лет при условии проведения капитальных ремонтов: этот показатель в разы превосходит зарубежные стандарты. Каждый мастер ставит свое индивидуальное клеймо на деталь, за качество которой несет ответственность. Подобная персональная ответственность обеспечивает существенное усиление контроля качества.
На производстве используется автоматическая камера окраски, аналогов которой нет в России.
В рамках федеральной программы по импортозамещению на заводе внедряют в производство безредукторные лебедки. Инновация дает возможность сэкономить до 40% электроэнергии, а также гарантирует плавный̆ ход и безопасность лифтового оборудования.
Вся химическая система покрасочной̆ камеры является замкнутым циклом, который гарантирует невозможность попадания вредных выбросов в атмосферу. Отходы тоже отсутствуют: после окраски отработанный порошок собирают для использования в следующем цикле.
Главной достопримечательностью Серпуховского лифтостроительного завода является собственная испытательная башня на девять ячеек - единственная в России испытательная башня для лифтового оборудования.