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Водитель ВАЗа в Белгородской области сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся

17 мая 2023, 12:17
Фото: 1MI
Ребёнка с травмами отвезли в больницу. Водитель с места ДТП скрылся, но его личность в итоге установили. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В Ивнянском районе сбили 12-летнего ребёнка. Происшествие случилось вечером 16 мая в селе Верхопенье.

В момент происшествия мальчик был на велосипеде. По предварительным данным МВД, сбил его ВАЗ-2114. Водитель покинул место происшествия, но позже его личность установили. Оказалось, что за рулём был 28-летний мужчина.

Мальчика с травмами отвезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что ранее в Белгороде произошла смертельная авария. На проспекте Богдана Хмельницкого 67-летняя женщина попала под колёса грузовика. Пострадавшая в момент ДТП переходила дорогу на зелёный свет. Она скончалась из-за полученных травм.

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#Инна Рогова#ДТП#Авария#Велосипедист#Ребёнок#Происшествия#Белгородская область#Ивнянский район#Верхопенье
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