Водитель ВАЗа в Белгородской области сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В Ивнянском районе сбили 12-летнего ребёнка. Происшествие случилось вечером 16 мая в селе Верхопенье.
В момент происшествия мальчик был на велосипеде. По предварительным данным МВД, сбил его ВАЗ-2114. Водитель покинул место происшествия, но позже его личность установили. Оказалось, что за рулём был 28-летний мужчина.
Мальчика с травмами отвезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, что ранее в Белгороде произошла смертельная авария. На проспекте Богдана Хмельницкого 67-летняя женщина попала под колёса грузовика. Пострадавшая в момент ДТП переходила дорогу на зелёный свет. Она скончалась из-за полученных травм.