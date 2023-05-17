Во дворе белгородского депутата взорвалась граната

Редакция связалась с Потаниным. Депутат рассказал, что он вместе с семьёй проснулся из-за сильного взрыва. По его словам, они уже привыкли к подобному и решили, что сработала ПВО, поэтому продолжили спать. Однако уже утром депутат-коммунист вызвал правоохранительные органы и оперативные службы.