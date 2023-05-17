Во дворе белгородского депутата взорвалась граната

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Во дворе депутата валуйского горсовета Владимира Потанина взорвалась граната. Инцидент, произошедший в ночь на 6 мая, как оказалось, не связан с действиями военных.
Редакция связалась с Потаниным. Депутат рассказал, что он вместе с семьёй проснулся из-за сильного взрыва. По его словам, они уже привыкли к подобному и решили, что сработала ПВО, поэтому продолжили спать. Однако уже утром депутат-коммунист вызвал правоохранительные органы и оперативные службы.
«Утром, когда мы вышли с детьми во двор, мы увидели у дома большую воронку и следы разбросанного грунта вокруг. Буквально всё вокруг было посечено осколками: кирпичный фасад дома, окна, ворота гаража, беседка», — отметил Потанин.
Полицейские предположили, что украинский дрон сбросил взрывное устройство. Это была основная версия. Однако вскоре выяснилось, что с действиями военных происшествие не связано.
Личности подозреваемых установили. Ими оказались двое местных жителей. Они дали признательные показания. Молодые люди, к слову, до сих пор находятся на свободе.