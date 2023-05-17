Власти ответили на жалобу белгородца о покраске бордюров «под прицелом»

Сюжет СВО

Жители Шебекино обеспокоены тем, что рабочие красят бордюры группами по 20 человек, в то время как город часто под обстрелом. Глава горокруга Владимир Жданов ответил, что поддерживать порядок необходимо в любом случае, но согласился, что люди должны быть рассредоточены.