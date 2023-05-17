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Posted 17 мая 2023, 12:31

Published 17 мая 2023, 12:31

Modified 17 мая 2023, 12:33

Updated 17 мая 2023, 12:33

Власти ответили на жалобу белгородца о покраске бордюров «под прицелом»

Власти ответили на жалобу белгородца о покраске бордюров «под прицелом»

17 мая 2023, 12:31
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Жители Шебекино обеспокоены тем, что рабочие красят бордюры группами по 20 человек, в то время как город часто под обстрелом. Глава горокруга Владимир Жданов ответил, что поддерживать порядок необходимо в любом случае, но согласился, что люди должны быть рассредоточены.

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов прокомментировал сообщения местных жителей о покраске бордюров в столице муниципалитета. Шебекинцы утверждают, что город находится под прицелом, а на улицах работают скопления людей — группы до 20 человек. Житель округа обратился к местным властям и предложил повременить с такими работами.

Чиновник не согласился с мнением обратившегося мужчины. Он пояснил, что поддерживать город в чистоте и порядке необходимо даже в текущей ситуации.

«Если исходить из этой логики, то нам надо и не подметать улицы, и деревья не красить, и траву не косить. Вы понимаете, что через месяц наш город превратится в джунгли непроходные?» — ответил Жданов.

Однако с тем, что скоплений людей не должно быть в одном месте, глава округа согласился. Если правильно организовать процесс, то будет вполне возможно красить бордюры и заниматься другими работами. Отправлять людей в опасные места никто не собирается, заверил Жданов.

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#Город#Белгородская область#Шебекино#Работы#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#СВО
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