Власти ответили на жалобу белгородца о покраске бордюров «под прицелом»

Posted 17 мая 2023, 12:31
Published 17 мая 2023, 12:31
Modified 17 мая 2023, 12:33
Updated 17 мая 2023, 12:33
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов прокомментировал сообщения местных жителей о покраске бордюров в столице муниципалитета. Шебекинцы утверждают, что город находится под прицелом, а на улицах работают скопления людей — группы до 20 человек. Житель округа обратился к местным властям и предложил повременить с такими работами.
Чиновник не согласился с мнением обратившегося мужчины. Он пояснил, что поддерживать город в чистоте и порядке необходимо даже в текущей ситуации.
«Если исходить из этой логики, то нам надо и не подметать улицы, и деревья не красить, и траву не косить. Вы понимаете, что через месяц наш город превратится в джунгли непроходные?» — ответил Жданов.
Однако с тем, что скоплений людей не должно быть в одном месте, глава округа согласился. Если правильно организовать процесс, то будет вполне возможно красить бордюры и заниматься другими работами. Отправлять людей в опасные места никто не собирается, заверил Жданов.