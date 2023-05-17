В Самаре произошло больше всего случаев загрязнения воздуха в 2022 году

Наиболее заметно число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха снизилось в прошлом году: если раньше фиксировали тридцать семь, то в 2022 году - всего восемь случаев. То есть произошло снижение почти в пять раз. Также с трехсот восьмидесяти шести до двухсот одного сократилось количество случаев высокого загрязнения воздуха, то есть на сорок восемь процентов, или почти в два раза.