В Самаре произошло больше всего случаев загрязнения воздуха в 2022 году

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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После установки новых автоматизированных систем контроля воздуха в 2021 году количество зарегистрированных случаев вредных выбросов увеличилось, но позднее негативное воздействие предприятий Норильска на атмосферу значительно снизилось.
Как пишет издание Эксперт, на территории Российской Федерации в прошлом году зарегистрировано двести девять случаев экстремально высокого и высокого загрязнения воздуха. При этом третья часть случаев зарегистрирована в Самаре. Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza провела исследование, в соответствии с которым до пандемии в Российской Федерации регистрировалось намного меньше случаев загрязнения воздуха, но это объясняется в первую очередь отсутствием автоматизированных пунктов наблюдения.
Основными загрязнителями воздуха были сероводород и бензпирен. Также регистрировали случаи загрязнения воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, свинцом, диоксидом азота.
Наиболее заметно число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха снизилось в прошлом году: если раньше фиксировали тридцать семь, то в 2022 году - всего восемь случаев. То есть произошло снижение почти в пять раз. Также с трехсот восьмидесяти шести до двухсот одного сократилось количество случаев высокого загрязнения воздуха, то есть на сорок восемь процентов, или почти в два раза.
Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в прошлом году регистрировали в нескольких российских регионах. Почти третья часть таких случаев произошла в Самаре, а еще более двадцати процентов инцидентов зарегистрировали в Иркутской области. После этого идет Оренбургская область - здесь зарегистрировали двадцать случаев загрязнения воздуха, Кемеровская область - семнадцать случаев. В Бурятии, Забайкальском крае, Свердловской области произошло по пятнадцать случаев загрязнения воздуха. Еще двенадцать случаев зарегистрировали в Красноярском крае. В Нижегородской области (Дзержинск) и Челябинской области (Магнитогорск) было зарегистрировано по два случая.
Также в прошлом году в Российской Федерации было зафиксировано три случая экстремально высокого загрязнения воздуха, В Омской и Саратовской областях произошло по одному случаю, и еще один охватил сразу несколько субъектов Приволжья: Саратовскую, Самарскую и Ульяновскую области. Еще по одному случаю высокого загрязнения воздуха зафиксировали в Бийске Алтайского края и Уфе Республики Башкортостан.