В научной библиотеке Белгорода пенсионерам расскажут, как пользоваться гаджетами

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:49
В Белгородской области продолжается реализация программных мероприятий в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о новых решениях.
Так, в Белгородской государственной научной библиотеке заработал новый проект «Умные гаджеты», который поможет пенсионерам разобраться в компьютерах и телефонах.
В Белгородской государственной научной библиотеке заработал проект «Умные гаджеты», который даёт возможность нашим людям старшего возраста — жителям Белгородской области — научиться правильно, комфортно общаться в сложном современном цифровом мире.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Чтобы узнать подробности и записаться на обучение, необходимо обратиться в Центр социального обслуживания населения по телефону 52-96-42 или 52-57-93.
Также в рамках нацпроекта будет благоустроена территория Центрального парка в селе Никитовка Красногвардейского района.
Голосование проводили в прошлом году. В этом году будет выполнена работа по асфальтированию, замене малых архитектурных форм. Надеюсь, что старое любимое место жителей села заиграет по-новому. Большее количество людей будет гулять, получать удовольствие, заниматься спортом или просто по вечерам или в выходные дни отдыхать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области