Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Изображение материала

В научной библиотеке Белгорода пенсионерам расскажут, как пользоваться гаджетами

17 мая 2023, 05:44
Фото: 1MI
Это стало возможным благодаря новому проекту «Умные гаджеты». Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области продолжается реализация программных мероприятий в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о новых решениях.

Так, в Белгородской государственной научной библиотеке заработал новый проект «Умные гаджеты», который поможет пенсионерам разобраться в компьютерах и телефонах.

В Белгородской государственной научной библиотеке заработал проект «Умные гаджеты», который даёт возможность нашим людям старшего возраста — жителям Белгородской области — научиться правильно, комфортно общаться в сложном современном цифровом мире.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Чтобы узнать подробности и записаться на обучение, необходимо обратиться в Центр социального обслуживания населения по телефону 52-96-42 или 52-57-93.

Также в рамках нацпроекта будет благоустроена территория Центрального парка в селе Никитовка Красногвардейского района.

Голосование проводили в прошлом году. В этом году будет выполнена работа по асфальтированию, замене малых архитектурных форм. Надеюсь, что старое любимое место жителей села заиграет по-новому. Большее количество людей будет гулять, получать удовольствие, заниматься спортом или просто по вечерам или в выходные дни отдыхать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Белгородские пенсионеры смогут поучаствовать в чемпионате по компьютерному многоборью
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники под видом работников Соцфонда обзванивают белгородских пенсионеровПенсионеров Белгородской области ждет повышение пенсий на 18,5%В доме недавно умершего пенсионера нашли 140 минПособия ко Дню Победы получат 210 белгородских пенсионеров
#Александра Склярова#Пенсионеры#Гаджеты#Научная библиотека#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Касается каждого
Подпишитесь
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест на три месяца
Сегодня, 07:47
Покинувшим Белгородскую область школьникам всё равно вручат аттестаты
Сегодня, 06:39
Белгородские предприятия, пострадавшие при обстрелах, могут оформить кредиты
Сегодня, 05:16
Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область из танка
Сегодня, 07:43
Украинский беспилотник сбросил два боеприпаса в Белгородской области
Сегодня, 05:31
Возобновилась работа Серпуховского лифтостроительного завода
Сегодня, 06:58