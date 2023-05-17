Украинский беспилотник сбросил два боеприпаса в Белгородской области

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Telegram-каналу SHOT стало известно, что этой ночью украинский БПЛА атаковал автомобильный пропускной пункт «Шебекино». По их данным, дрон атаковал здание пункта пропуска около полуночи. Предполагается, что были сброшены миномётные мины.
Никто не пострадал, возгорание оперативно потушили. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Напомним, что вчера, 16 мая, также стало известно о сбитых дронах-камикадзе на границе в Курской области. Оба беспилотника получилось сбить в Суджанском районе. По информации курского губернатора, при падении обломков дрона никто не пострадал, но был повреждён экскаватор.