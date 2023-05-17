Украинский беспилотник сбросил два боеприпаса в Белгородской области

Напомним, что вчера, 16 мая, также стало известно о сбитых дронах-камикадзе на границе в Курской области. Оба беспилотника получилось сбить в Суджанском районе. По информации курского губернатора, при падении обломков дрона никто не пострадал, но был повреждён экскаватор.