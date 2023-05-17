Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Изображение материала

Украинский беспилотник сбросил два боеприпаса в Белгородской области

17 мая 2023, 05:31
Фото: 1MI

Дрон ВСУ сбросил мины на автомобильный пропускной пункт в Белгородской области

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошёл ночью. Пострадавших нет.
Сюжет
СВО

Telegram-каналу SHOT стало известно, что этой ночью украинский БПЛА атаковал автомобильный пропускной пункт «Шебекино». По их данным, дрон атаковал здание пункта пропуска около полуночи. Предполагается, что были сброшены миномётные мины.

Никто не пострадал, возгорание оперативно потушили. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, что вчера, 16 мая, также стало известно о сбитых дронах-камикадзе на границе в Курской области. Оба беспилотника получилось сбить в Суджанском районе. По информации курского губернатора, при падении обломков дрона никто не пострадал, но был повреждён экскаватор.

Два дрона-камикадзе сбили на границе в соседней с Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Пограничники под Белгородом посадили украинские беспилотникиПВО сбила украинский беспилотник в Брянской областиУкраинский беспилотник взорвали в Белгородской области
#Беспилотник#Мины#Происшествия#СВО#Белгородская область#Александра Склярова
Подпишитесь
Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест на три месяца
Сегодня, 07:47
Покинувшим Белгородскую область школьникам всё равно вручат аттестаты
Сегодня, 06:39
Белгородские предприятия, пострадавшие при обстрелах, могут оформить кредиты
Сегодня, 05:16
Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область из танка
Сегодня, 07:43
Возобновилась работа Серпуховского лифтостроительного завода
Сегодня, 06:58