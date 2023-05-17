Церемония вручения премии РАСО для бизнеса пройдет 26 мая в Москве

Как и в предыдущие годы, в день награждения пройдет конференция, которую на этот раз назвали «РАСО. Репутация». На мероприятии обсудят факторы, определяющие отношение к бизнесу, и то, как они изменились за последний год. По словам первого вице-президента РАСО Олега Полетаева, участники конференции поговорят о трудностях формирования образа социально ориентированного бизнеса.