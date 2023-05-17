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Церемония вручения премии РАСО для бизнеса пройдет 26 мая в Москве

17 мая 2023, 11:48
Фото: пресс-служба РАСО
В Москве 26 мая пройдет церемония вручения премии Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). Лучшие кейсы определят в девяти номинациях. Информационным партнером мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

Глава ассоциации Евгений Минченко отметил, что премия РАСО для бизнеса является логическим продолжением политической премии РАСО «Гамбургский счет», передает 56orb.ru.

Отмечается, что задача премии в том, чтобы отметить лучшие кейсы в сфере репутационного менеджмента. В этом году победителей объявят в девяти номинациях: «Большая повестка», «Перехват инициативы», «Разрыв шаблона», «Идеальный шторм», «Социализация бизнеса», «Переход на зеленый», «Большие амбиции», «Бизнес-солидарность», «Для первого лица».

Примечательно, что лауреаты получают награду в виде цифровых копий арт-объекта (NFT), которые зарегистрированы на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.

Как и в предыдущие годы, в день награждения пройдет конференция, которую на этот раз назвали «РАСО. Репутация». На мероприятии обсудят факторы, определяющие отношение к бизнесу, и то, как они изменились за последний год. По словам первого вице-президента РАСО Олега Полетаева, участники конференции поговорят о трудностях формирования образа социально ориентированного бизнеса.

После завершения пленарной дискуссии "Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?" состоится перерыв, а после него конференцию продолжит пленарная дискуссия "Социальный образ бизнеса: энтузиасты vs скептики"

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