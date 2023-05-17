Церемония вручения премии РАСО для бизнеса пройдет 26 мая в Москве

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Глава ассоциации Евгений Минченко отметил, что премия РАСО для бизнеса является логическим продолжением политической премии РАСО «Гамбургский счет», передает 56orb.ru.
Отмечается, что задача премии в том, чтобы отметить лучшие кейсы в сфере репутационного менеджмента. В этом году победителей объявят в девяти номинациях: «Большая повестка», «Перехват инициативы», «Разрыв шаблона», «Идеальный шторм», «Социализация бизнеса», «Переход на зеленый», «Большие амбиции», «Бизнес-солидарность», «Для первого лица».
Примечательно, что лауреаты получают награду в виде цифровых копий арт-объекта (NFT), которые зарегистрированы на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.
Как и в предыдущие годы, в день награждения пройдет конференция, которую на этот раз назвали «РАСО. Репутация». На мероприятии обсудят факторы, определяющие отношение к бизнесу, и то, как они изменились за последний год. По словам первого вице-президента РАСО Олега Полетаева, участники конференции поговорят о трудностях формирования образа социально ориентированного бизнеса.
После завершения пленарной дискуссии "Уверенность и осторожность: что определяет репутацию бизнеса в 2023 году?" состоится перерыв, а после него конференцию продолжит пленарная дискуссия "Социальный образ бизнеса: энтузиасты vs скептики"