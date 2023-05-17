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Священнослужители освятили автодорогу в Белгородской области из-за участившихся ДТП

17 мая 2023, 16:56
Фото: Пресс-служба УГИБДД России по Белгородской области
С такой просьбой к священнослужителям обратились жители двух сёл, рассказали в региональном УГИБДД.
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Дороги

В пресс-службе УГИБДД России по Белгородской области сообщили, что священнослужители освятили аварийно-опасные участки дорог «Белгород — Шебекино — Волоконовка».

Освятить 22 км автодорог главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова попросили жители сёл Графовка и Безлюдовка. Белгородцы пришли к такому решению из-за большого количества ДТП: с 2020 года там произошла 31 авария — в девяти случаях в них погибли люди.

Фото: Пресс-служба УГИБДД России по Белгородской области

Отметим, что за последние дни в Белгородской области в авариях пострадали дети. Так, 11 мая в Шебекинском округе из-за столкновения фуры с легковушкой погибли женщина и девятилетняя девочка. Ещё двое детей пострадали в ДТП в Белгороде: 70-летний водитель сбил девочек 7 и 10 лет. Также 16 мая в Ивнянском районе сбили 12-летнего велосипедиста.

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#Александра Склярова#Освящение#Священнослужители#Автодороги#Дороги#Религия#Белгородская область
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