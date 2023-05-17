Священнослужители освятили автодорогу в Белгородской области из-за участившихся ДТП

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
В пресс-службе УГИБДД России по Белгородской области сообщили, что священнослужители освятили аварийно-опасные участки дорог «Белгород — Шебекино — Волоконовка».
Освятить 22 км автодорог главу Шебекинского городского округа Владимира Жданова попросили жители сёл Графовка и Безлюдовка. Белгородцы пришли к такому решению из-за большого количества ДТП: с 2020 года там произошла 31 авария — в девяти случаях в них погибли люди.
Отметим, что за последние дни в Белгородской области в авариях пострадали дети. Так, 11 мая в Шебекинском округе из-за столкновения фуры с легковушкой погибли женщина и девятилетняя девочка. Ещё двое детей пострадали в ДТП в Белгороде: 70-летний водитель сбил девочек 7 и 10 лет. Также 16 мая в Ивнянском районе сбили 12-летнего велосипедиста.