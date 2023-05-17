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Published Сегодня, 09:26

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Стало известно о новом обстреле Белгородской области

17 мая 2023, 09:26
Фото: Bel.ru

Староселье в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Под обстрелом находится Краснояружский район. Официальной информации о последствиях пока нет.
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Обстрел

Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ. Под огнём оказался Краснояружский район, а именно — село Староселье. Официальной информации о последствиях обстрела пока не поступало.

Ещё одно происшествие случилось в селе Черемошное Белгородского района. Мужчина косил траву в овраге и наступил на мину «лепесток». Пострадавшему оторвало стопу.

Помимо этого, сообщалось об обстреле территории Белгородской области с танков. Огонь накануне открыли по Волоконовскому району. Подтверждения этой информации от официальных лиц не было.

Также стало известно об атаке с украинских беспилотников автомобильного пропускного пункта. Пострадавших нет. 

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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Краснояружский район#Староселье
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