Стало известно о новом обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Белгородская область вновь под обстрелом ВСУ. Под огнём оказался Краснояружский район, а именно — село Староселье. Официальной информации о последствиях обстрела пока не поступало.
Ещё одно происшествие случилось в селе Черемошное Белгородского района. Мужчина косил траву в овраге и наступил на мину «лепесток». Пострадавшему оторвало стопу.
Помимо этого, сообщалось об обстреле территории Белгородской области с танков. Огонь накануне открыли по Волоконовскому району. Подтверждения этой информации от официальных лиц не было.
Также стало известно об атаке с украинских беспилотников автомобильного пропускного пункта. Пострадавших нет.