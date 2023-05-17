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Стали известны подробности ЧП на детской площадке в Старом Осколе

17 мая 2023, 13:00
Фото: 9 Канал
Происшествие случилось 15 мая. Десятилетний ребёнок получил компрессионный перелом седьмого позвонка грудного отдела, сообщает старооскольский «9 Канал».

На новой детской площадке в Старом Осколе произошло ЧП: на 10-летнюю девочку упала часть металлического ограждения. Происшествие случилось 15 мая.

По словам местных жителей, оторванная секция стояла без присмотра около недели. Однако председатель местной управляющей компании утверждает обратное: забор был в исправном состоянии, а сама детская площадка ещё не числится на балансе организации, за её обслуживание несёт ответственность администрация городского округа.

После огласки ситуации на месте ЧП собрались представитель администрации, ответственная комиссия и ремонтная бригада. Олег Сапрыкин, и. о. заместителя главы администрации округа по строительству, отчитался о принятых мерах. По его словам, документы на передачу детской площадки управляющей компании уже подали. Что касается самой площадки, проблему всё же устранят.

У пострадавшей третьеклассницы — компрессионный перелом седьмого позвонка грудного отдела. Девочка переживает, что пропустит занятия и останется без полноценного летнего отдыха.

Девочка получила перелом позвоночника на новой детской площадке в Старом Осколе
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#Тая Некрасова#Детская площадка#Чп#Перелом#Позвоночник#Ребёнок#Город#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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