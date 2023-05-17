Стали известны подробности ЧП на детской площадке в Старом Осколе

После огласки ситуации на месте ЧП собрались представитель администрации, ответственная комиссия и ремонтная бригада. Олег Сапрыкин, и. о. заместителя главы администрации округа по строительству, отчитался о принятых мерах. По его словам, документы на передачу детской площадки управляющей компании уже подали. Что касается самой площадки, проблему всё же устранят.