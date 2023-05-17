Стали известны подробности ЧП на детской площадке в Старом Осколе

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
На новой детской площадке в Старом Осколе произошло ЧП: на 10-летнюю девочку упала часть металлического ограждения. Происшествие случилось 15 мая.
По словам местных жителей, оторванная секция стояла без присмотра около недели. Однако председатель местной управляющей компании утверждает обратное: забор был в исправном состоянии, а сама детская площадка ещё не числится на балансе организации, за её обслуживание несёт ответственность администрация городского округа.
После огласки ситуации на месте ЧП собрались представитель администрации, ответственная комиссия и ремонтная бригада. Олег Сапрыкин, и. о. заместителя главы администрации округа по строительству, отчитался о принятых мерах. По его словам, документы на передачу детской площадки управляющей компании уже подали. Что касается самой площадки, проблему всё же устранят.
У пострадавшей третьеклассницы — компрессионный перелом седьмого позвонка грудного отдела. Девочка переживает, что пропустит занятия и останется без полноценного летнего отдыха.