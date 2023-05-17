Стали известны новые подробности дел против экс-главы Старого Оскола

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Как сообщили в СУ СК России по Белгородской области, Александр Сергиенко, по версии следствия, в 2020 году получил взятку в 6 млн рублей от директора нескольких ООО за успешную сдачу АЗС в эксплуатацию.
В этом же году экс-мэр Старого Оскола мог оказать содействие в ускоренном заключении контракта на реконструкцию сооружений канализации. За это ему передали иномарку стоимостью более 5 млн рублей.
Ранее в отношении экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко было заведено пять уголовных дел. Теперь сотрудники УФСБ России по Белгородской области выявили ещё два преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство главой органа местного самоуправления в особо крупном размере»).
На сегодняшний день в отношении Сергиенко заведено семь уголовных дел за получение взятки в особо крупном размере.