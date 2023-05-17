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Стали известны новые подробности дел против экс-главы Старого Оскола

17 мая 2023, 19:50
Фото: Соцсети Александра Сергиенко
Сотрудники регионального УФСБ обнаружили ещё два преступления, поэтому Александру Сергиенко продлили арест на три месяца.
Сюжет
Взятка

Как сообщили в СУ СК России по Белгородской области, Александр Сергиенко, по версии следствия, в 2020 году получил взятку в 6 млн рублей от директора нескольких ООО за успешную сдачу АЗС в эксплуатацию.

В этом же году экс-мэр Старого Оскола мог оказать содействие в ускоренном заключении контракта на реконструкцию сооружений канализации. За это ему передали иномарку стоимостью более 5 млн рублей.

Ранее в отношении экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко было заведено пять уголовных дел. Теперь сотрудники УФСБ России по Белгородской области выявили ещё два преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство главой органа местного самоуправления в особо крупном размере»).

На сегодняшний день в отношении Сергиенко заведено семь уголовных дел за получение взятки в особо крупном размере.

Экс-мэру Старого Оскола Александру Сергиенко продлили арест на три месяца
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#Александра Склярова#Взятка#Подробности#Уголовные дела#Преступления#Старый Оскол#Александр Сергиенко
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