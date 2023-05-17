Стали известны новые подробности дел против экс-главы Старого Оскола

Ранее в отношении экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко было заведено пять уголовных дел. Теперь сотрудники УФСБ России по Белгородской области выявили ещё два преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство главой органа местного самоуправления в особо крупном размере»).