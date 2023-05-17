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РПЦ утвердила молитву «по случаю поиска работы»

17 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI
На заседании Священного синода Русской православной церкви утвердили ряд богослужебных текстов. Чин молебного пения уже опубликовали, сообщают «Новые известия».
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Рпц

Молитву «по случаю поиска работы» утвердила Русская православная церковь. Ряд богослужебных текстов был утверждён на заседании Священного синода РПЦ.

Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу Церкви, члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение для поиска работы. В нём просят дать человеку дело, которое бы пошло во благо.

Текст молитвы уже опубликовали на сайте РПЦ.

Ранее в Русской православной церкви предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия супруга. Ещё раньше прозвучало предложение убрать аборты из системы обязательного медстрахования.

В РПЦ предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия супруга
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#Наталья Корявых#Поиск работы#Рпц#Религия#Молитва#Работа
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