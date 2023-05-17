РПЦ утвердила молитву «по случаю поиска работы»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Молитву «по случаю поиска работы» утвердила Русская православная церковь. Ряд богослужебных текстов был утверждён на заседании Священного синода РПЦ.
Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу Церкви, члены Синода постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение для поиска работы. В нём просят дать человеку дело, которое бы пошло во благо.
Текст молитвы уже опубликовали на сайте РПЦ.
Ранее в Русской православной церкви предложили запретить замужним женщинам делать аборт без согласия супруга. Ещё раньше прозвучало предложение убрать аборты из системы обязательного медстрахования.