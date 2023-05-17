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Решения по оказанию помощи белгородским фермерам, пострадавшим при обстрелах, ещё нет

17 мая 2023, 19:17
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что продолжает работать в этом направлении с министерством сельского хозяйства РФ.

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступил вопрос от жителя региона. Мужчина поинтересовался, когда фермерским хозяйствам, пострадавшим при обстрелах, начнут оказывать помощь.

Однако глава региона отметил, что на сегодняшний день системного решения нет.

Добиваемся помощи от федерального министерства, но пока системного решения нет. Надеюсь, что эту помощь получим. Юлия Щедрина выедет на место, посмотрим, какую помощь Вам можно оказать в настоящий момент, чтобы вы не понесли ещё больший ущерб.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что минэкономразвития области с 26 апреля принимает документы от руководителей пострадавших при обстреле предприятий, чтобы финансово помочь им с восстановлением. Всего на эти нужды региону выделили 800 млн рублей.

Ферма попала под обстрел в Белгородской области
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#Александра Склярова#Помощь#Фермеры#Обстрел ВСУ#Общество#Сельское хозяйство#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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