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Прокуратура в Старом Осколе объявила предостережение застройщику из-за МКД

17 мая 2023, 13:48
Фото: 1MI
На территории округа строят шесть многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков и с использованием эскроу-счетов. По одному из них строители не успевают, сообщили в надзорном ведомстве.

Застройщик в Старом Осколе получил предостережение от прокуратуры. Причиной послужило то, что сроки строительства задерживаются.

Городской прокурор проверил исполнение законодательства в части сроков строительства многоквартирных домов. На территории округа строится шесть многоэтажек. На это привлекли средства дольщиков и используют эскроу-счета.

Как оказалось, по одному дому имеются предпосылки нарушения сроков строительства. Эту информацию подтвердили и представители застройщика.

Гендиректору организации направили предостережение. Ситуацию под контроль взял прокурор города. 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Город#Застройщик#Мкд#Предостережение
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