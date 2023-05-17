Прокуратура в Старом Осколе объявила предостережение застройщику из-за МКД

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Застройщик в Старом Осколе получил предостережение от прокуратуры. Причиной послужило то, что сроки строительства задерживаются.
Городской прокурор проверил исполнение законодательства в части сроков строительства многоквартирных домов. На территории округа строится шесть многоэтажек. На это привлекли средства дольщиков и используют эскроу-счета.
Как оказалось, по одному дому имеются предпосылки нарушения сроков строительства. Эту информацию подтвердили и представители застройщика.
Гендиректору организации направили предостережение. Ситуацию под контроль взял прокурор города.