Покинувшим Белгородскую область школьникам всё равно вручат аттестаты

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Школьники, уехавшие из Белгородской области из-за сложной обстановки, всё равно смогут получить аттестаты. Если ребёнок числится в школе, у него есть возможность получить аттестат по итогам промежуточной аттестации, рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Во время прямого эфира был задан вопрос, смогут ли переехавшие учащиеся 9-х классов получить аттестаты. Родители спрашивали о том, как детям сдавать ОГЭ и получить сам аттестат.
Такое право у детей есть, если они числятся в школе до сих пор. Круглинский отметил, что нужно посмотреть в школе, как всё это правильно оформить. Белгородцам при необходимости готовы оказать помощь.
«Для решения всех вопросов можно обратиться как в Рособрнадзор, так и к нашим коллегами из министерства образования Белгородской области. Мы с ними постоянно на связи и точечно решаем все возникающие вопросы», — пояснил замглавы ведомства.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что у жителей приграничья подобные вопросы возникают часто. Их решают как на региональном, так и на федеральном уровнях. У людей также есть возможность обращаться по своим вопросам на горячую линию ведомства.