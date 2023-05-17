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Покинувшим Белгородскую область школьникам всё равно вручат аттестаты

17 мая 2023, 06:39
Фото: 1MI
Если ребёнок числится в школе, то у него есть возможность получить аттестат по результатам промежуточной аттестации. Об этом во время прямого эфира рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Школьники, уехавшие из Белгородской области из-за сложной обстановки, всё равно смогут получить аттестаты. Если ребёнок числится в школе, у него есть возможность получить аттестат по итогам промежуточной аттестации, рассказал замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Во время прямого эфира был задан вопрос, смогут ли переехавшие учащиеся 9-х классов получить аттестаты. Родители спрашивали о том, как детям сдавать ОГЭ и получить сам аттестат.

Такое право у детей есть, если они числятся в школе до сих пор. Круглинский отметил, что нужно посмотреть в школе, как всё это правильно оформить. Белгородцам при необходимости готовы оказать помощь.

«Для решения всех вопросов можно обратиться как в Рособрнадзор, так и к нашим коллегами из министерства образования Белгородской области. Мы с ними постоянно на связи и точечно решаем все возникающие вопросы», — пояснил замглавы ведомства.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что у жителей приграничья подобные вопросы возникают часто. Их решают как на региональном, так и на федеральном уровнях. У людей также есть возможность обращаться по своим вопросам на горячую линию ведомства.

Девятиклассники-отличники из белгородского приграничья получат красные аттестаты
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#Наталья Корявых#Девятиклассники#Белгородская область#Школьники#Образование#Аттестат#Школа#Рособрнадзор#Обращение#Анзор Музаев
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