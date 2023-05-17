Под обстрел в Белгородской области попало ещё одно село

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
17 мая ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. Подробностей происшествия пока нет.
Ранее сообщалось об обстреле Староселья в Краснояружском районе. Неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Официальных комментариев не было.
Помимо этого, стало известно о ЧП в Черемошном Белгородского района. Там мужчина при покосе травы наступил на мину «лепесток». Пострадавшему оторвало стопу, он госпитализирован.