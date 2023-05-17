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Под обстрел в Белгородской области попало ещё одно село

17 мая 2023, 11:34
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Тишанку в Белгородской области

МЧС предупреждает о втором обстреле территории региона с утра. В этот раз под огнём оказался Волоконовский район.
Сюжет
Обстрел

17 мая ВСУ обстреляли Тишанку в Волоконовском районе. Подробностей происшествия пока нет.

Ранее сообщалось об обстреле Староселья в Краснояружском районе. Неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Официальных комментариев не было.

Помимо этого, стало известно о ЧП в Черемошном Белгородского района. Там мужчина при покосе травы наступил на мину «лепесток». Пострадавшему оторвало стопу, он госпитализирован.

Стало известно о новом обстреле Белгородской облатси
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Тишанка#Волоконовский район
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