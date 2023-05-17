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Обстрел Белгородской области из танка оказался фейком

17 мая 2023, 16:39
Фото: 1MI
Появившуюся в соцсетях информацию об обстреле из танка опроверг Вячеслав Гладков.
Сюжет
Фейк

Этим утром в Telegram-канале Mash появилась информация о первом обстреле Белгородской области из танка. По их информации, порядка 12 снарядов было выпущено по хутору в Волоконовском районе. Сообщалось также, что обстрел вели со стороны украинского села Бударки.

Обеспокоенные жители решили уточнить у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, правда ли регион был обстрелян из танка или это очередной фейк. Глава региона в вечернем прямом эфире опроверг появившуюся в Интернете информацию.

Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка — нет. Эта информация не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область из танка
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Танк#Фейк#Фейковые новости#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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