Обстрел Белгородской области из танка оказался фейком

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Этим утром в Telegram-канале Mash появилась информация о первом обстреле Белгородской области из танка. По их информации, порядка 12 снарядов было выпущено по хутору в Волоконовском районе. Сообщалось также, что обстрел вели со стороны украинского села Бударки.
Обеспокоенные жители решили уточнить у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, правда ли регион был обстрелян из танка или это очередной фейк. Глава региона в вечернем прямом эфире опроверг появившуюся в Интернете информацию.
Была ли сегодня обстреляна Белгородская область из танка — нет. Эта информация не подтверждена никакими источниками. Перепроверили — неправда.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области