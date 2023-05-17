Названы имена победителей программы «Стальное дерево»-2023 в Белгородской области

Напомним, в прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок, обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России. Для реализации в Белгородской области выбрали 18 социальных проектов жителей округа, на реализацию которых фонд «Милосердие» направил более пяти миллионов рублей.