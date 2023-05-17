Названы имена победителей программы «Стальное дерево»-2023 в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
После очной защиты лучших проектов высшие баллы жюри поставило авторам 16 инициатив.
В этом году социальные идеи участников направлены на творческое развитие детей, обучение школьников навыкам оказания первой медицинской помощи, организацию полезногодосуга пенсионеров, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, приобщение к историческому и культурному наследию инвалидов по зрению, спортивное и личностное развитие молодежи и т. д.
Авторы проектов проведут мастер-классы по народным промыслам, создадут футбольную команду, поставят спектакль в форме вербатим (документальный театр), оборудуют детскую площадку, организуют экскурсии по памятным местам Староосколья.
В число победителей вошли:
Победители получат гранты в 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей на реализацию проектов, которые нужно завершить в течение девяти месяцев.
Напомним, в прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок, обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России. Для реализации в Белгородской области выбрали 18 социальных проектов жителей округа, на реализацию которых фонд «Милосердие» направил более пяти миллионов рублей.
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