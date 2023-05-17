Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Изображение материала

Названы имена победителей программы «Стальное дерево»-2023 в Белгородской области

17 мая 2023, 14:18
Фото: Федор Колыхалов
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) и благотворительный фонд «Милосердие» (социальный партнер НЛМК) объявили победителей конкурсного отбора грантовой программы «Стальное дерево» из числа жителей Белгородской области.

После очной защиты лучших проектов высшие баллы жюри поставило авторам 16 инициатив.

В этом году социальные идеи участников направлены на творческое развитие детей, обучение школьников навыкам оказания первой медицинской помощи, организацию полезногодосуга пенсионеров, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, приобщение к историческому и культурному наследию инвалидов по зрению, спортивное и личностное развитие молодежи и т. д.

Авторы проектов проведут мастер-классы по народным промыслам, создадут футбольную команду, поставят спектакль в форме вербатим (документальный театр), оборудуют детскую площадку, организуют экскурсии по памятным местам Староосколья.

Фото: Федор Колыхалов

В число победителей вошли:

  • Наталья Никишина, проект «Слобода Ремесленная».
  • Юлия Жильникова, проект «Творческое долголетие».
  • Игорь Чертов, проект «Уверенные шаги в историю родного края».
  • Дмитрий Гаврин, проект «Помоги себе и другим».
  • Татьяна Серпуховитина, проект «Создание интерактивного пространства в музее-галерее истории КМА».
  • Елена Лунева, проект «Билет в будущее!».
  • Алена Рубежанская, проект «Исследовательски-выставочный проект „Дома. Люди. Истории“.
  • Александр Деряев, проект «Вербатим „Инклюзия“.
  • Светлана Федотова, проект «В Стойленском царстве, в Горнорудном государстве».
  • Евгений Ермолаев, проект «Оскол изначально».
  • Светлана Мищерина, проект «Сказки незрячего писателя».
  • Николай Струев, проект «Стальная Молния — Сплав Поколений».
  • Татьяна Жигунова, проект «Пой, гитара звонкая».
  • Светлана Востокова, проект «Интенсив „Платформа проектных идей“.
  • Инна Стоянова, проект «ИгроLIFE».
  • Елена Петухова, проект «Закулисье».

Победители получат гранты в 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей и 450 тысяч рублей на реализацию проектов, которые нужно завершить в течение девяти месяцев.

Напомним, в прошлом году в грантовую комиссию «Стального дерева» из 13 регионов страны поступило около 500 заявок, обладателями грантов стали 74 жителя из трех федеральных округов России. Для реализации в Белгородской области выбрали 18 социальных проектов жителей округа, на реализацию которых фонд «Милосердие» направил более пяти миллионов рублей.

Читайте также:
Стойленский ГОК обновляет карьерный автопаркВладимир Шопин представил Стойленский ГОК на белгородской Алее Трудовой СлавыСтойленский ГОК поддержал проведение регионального этапа чемпионата «Профессионалы»
#Кристина Семенчук#Стойленский ГОК#Стальное дерево#Программа#Проекты#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
«Как будто загорел»: суд Белгорода начал рассматривать дело о мошенничестве Фуглаева
Сегодня, 13:33
Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»
Сегодня, 09:19
Обстрел Белгородской области из танка оказался фейком
Сегодня, 16:39
Во дворе белгородского депутата взорвалась граната
Сегодня, 13:08
Белгородские аграрии могут сэкономить средства благодаря цифровой системе Ростсельмаш
Сегодня, 14:37
Возобновилась работа Серпуховского лифтостроительного завода
Сегодня, 06:58