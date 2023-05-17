Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область из танка

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:46
17 мая несколько источников сообщили, что ВСУ якобы обстреляли Белгородскую область из танка. Утверждается, что 12 снарядов выпустили по населённому пункту в Волоконовском районе.
По информации Telegram-канала Mash, обстрел вели со стороны украинского села Бударки. Обошлось без пострадавших и разрушений.
SHOT со ссылкой на собственные источники добавляет, что обстрелять территорию могли из танка Т-64БВ или Т-72Б. Происшествие, по данным Telegram-канала, случилось накануне утром.
Источники утверждают, что это был якобы первый обстрел российской территории из танка.
Официального подтверждения этой информации нет.