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Mash: ВСУ обстреляли Белгородскую область из танка

17 мая 2023, 07:43
Фото: 1MI
Под огнём оказался населённый пункт в Волоконовском районе. Утверждается, что всего выпустили 12 снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений, пишет источник.
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Обстрел

17 мая несколько источников сообщили, что ВСУ якобы обстреляли Белгородскую область из танка. Утверждается, что 12 снарядов выпустили по населённому пункту в Волоконовском районе.

По информации Telegram-канала Mash, обстрел вели со стороны украинского села Бударки. Обошлось без пострадавших и разрушений.

SHOT со ссылкой на собственные источники добавляет, что обстрелять территорию могли из танка Т-64БВ или Т-72Б. Происшествие, по данным Telegram-канала, случилось накануне утром.

Источники утверждают, что это был якобы первый обстрел российской территории из танка.

Официального подтверждения этой информации нет.

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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Приграничье#Танк#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Волоконовский район
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