Компания «Фамильный дом вкуса» Лазаревой за год удвоила чистую прибыль в два раза

По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 2,4 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году. Тогда сумма составляла 1 млн рублей. Что касается выручки от продажи, по итогам 2021 года она была в размере 45,8 млн рублей, а за прошедший год выросла до 56 млн рублей.