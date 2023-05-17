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Компания «Фамильный дом вкуса» Лазаревой за год удвоила чистую прибыль в два раза

17 мая 2023, 14:57
Фото: 1MI
Фирма занимается деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания. За год чистая прибыль компании увеличилась в два раза. Также стала больше и выручка от продажи.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Фамильный дом вкуса» работает в Белгороде с 2013 года. Отрасль — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Руководитель и бенефициар — депутат Белгородского горсовета Марина Лазарева.

По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 2,4 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году. Тогда сумма составляла 1 млн рублей. Что касается выручки от продажи, по итогам 2021 года она была в размере 45,8 млн рублей, а за прошедший год выросла до 56 млн рублей.

В 2022 году компания «Фамильный дом вкуса» заключила один госконтракт с администрацией губернатора Белгородской области на поставку готовых блюд на 6,5 млн рублей.

 

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